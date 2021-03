El "Gallo" Estrada tiene el nocaut en mente contra "Chocolatito" González

El mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada no quiere dejar dudas y por ello saldrá a buscar el nocaut contra Román “Chocolatito” González en su pelea de este sábado en Dallas, Texas.

El combate será de revancha y unificatorio ya que Estrada llega como campeón Supermosca del CMB, mientras que el nicaragüense ostenta el cinturón de la AMB.



Yo me voy a enfocar en noquear a Román González, porque no quiero dejar dudas, simplemente por eso. La primera pelea fue una guerra, pelea a 12 rounds que nos dimos con todo y ¿por qué no?, puede pasar otra pelea a 12 rounds, puede que yo lo noquee, que él me noquee, los dos estamos preparados para ganar”, dijo en entrevista para ESPN.