El "Gallo" Estrada planea su regreso para octubre contra un rival importante

Sería el próximo 17 de octubre cuando regrese a los encordados el pugilista sonorense Juan Francisco “Gallo” Estrada luego de ya casi un año desde su última pelea en agosto pasado en Hermosillo.

En entrevista para ESPN, el monarca mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo aseguró que en el abanico de posibilidades están Carlos Cuadras, Román “Chocolatito” González

Hablé con mi promotor y me dijeron que para el 17 de octubre, el rival todavía está por definir, si es Cuadras o 'Chocolatito'. No me han dicho nada de Rungvisai, pero como te digo, me dijeron Cuadras o Román, pero como tiene pelea Rungvisai no sé si esté listo, depende de cómo le vaya", comentó para la cadena estadounidense.