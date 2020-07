El "Flaco" Tena cerca de regresar con Chivas, solo espera resultados de Covid-19

MÉXICO – La esperanza sigue viva para que el dirigente de las Chivas del Guadalajara, Luis Fernando Tena, se pueda reencontrar con su plantel para dirigirlo en la jornada 2 del Guard1anes contra Santos Laguna, ya que el después de dar negativo en la primera prueba, se sometió a una segunda y solo espera el resultado de esta, para hacer oficial su regreso.

El “Flaco” Tena contrajo el virus durante la celebración del torneo amistoso Copa por México, donde el Rebaño Sagrado logró llegar a la gran final, pero se quedó a un paso de conseguir el campeonato al caer contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

El estratega platico su experiencia siendo portador del virus y cómo fue que tuvo que lidiar con esta fuerte situación durante dos semanas que estuvo en confinamiento obligatorio para llevar su recuperación de una forma más segura.

“Dentro de todo, este virus me trató bien, sí perdí el gusto y el olfato, me tuvieron encerrado durante 15 días y gracias a Dios no tuve problemas de temperatura, de oxigenación, ni dolores de cabeza, pero hay que cuidarse mucho porque es un virus. Fueron 15 días encerrados, me daban vasos desechables, me tocaban a puerta y salían corriendo. Los nervios fueron grandes. Hablé con Chava Reyes para planear, pero durante el partido él tomó la decisión porque es una persona capaz y nos olvidamos del teléfono”, señaló.