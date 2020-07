¡El "Chelito" regresará! Delgado asegura que saldrá del retiro el próximo año

MÉXICO – El jugador argentino Cesar “Chelito” Delgado dejó en claro que nunca es tarde para tener nuevos comienzos, pues adelantó su intención de salir del retiro para regresar a las canchas y su destino podría ser la Liga de Balompié Mexicano, pero tampoco descartó la Liga de Expansión MX, todo dependerá de las ofertas que reciba.

Delgado es uno de los jugadores extranjeros que se han ganado plenamente el amor de toda la afición mexicana y tenerlo de regreso podría revivir de nuevo aquellos gloriosos años cuando militó en la Liga MX con Cruz Azul y Rayados de Monterrey, donde dividió su carrera de nueve años con esos grandes equipos.

El jugador publicó por sus redes sociales que va muy seria la propuesta de volver a ponerse los taquetes y un uniforme para defender al nuevo club que le daría asilo y destacó dichas ligas para realiza su reaparición.

"Tengo decidido ir a jugar a la segunda división de México o a una liga paralela que se está intentando armar". Te recomendamos: ¡Ajax y PSV en crisis! Edson Álvarez y Erik Gutiérrez sufrirán recorte de sueldo "(Recibí) llamados de excompañeros (y me informaron de) intenciones de armar una liga paralela con futbolistas de renombre y reconocidos por los hinchas", declaró Delgado.

El “Chelito” no lleva mucho de que partió del futbol profesional, pues fue después de la temporada 2018-19 con el Central Córdoba de la Cuarta División de Argentina cuando optó por colgar los taquetes. Sin embargo, asegura que el tiempo que ha estado afuera no es mucho y que no le ha mermado físicamente la inactividad, pero adelantó que para el próximo año es cuando estima regresar, ya cuando la pandemia del Coronavirus se haya controlado.