''El Carlos Vela de Haití'' probó suerte con Real Madrid

HOUSTON, Texas.- A Steveen Saba, atacante de la Selección de Haití, le pidieron en todo de broma que le preguntará a su padre la razón de su parecido con el ex seleccionado mexicano Carlos Vela.

Saba es oriundo de Puerto Principe, Haití y más allá de su semejanza con el jugador de la MLS, el caribeño pudo estar ligado al Real Madrid, la Selección de Estados Unidos y estuvo tres años sin practicar el deporte.

Estuve en un campamento de verano como dos semanas en el Real Madrid. Fue una experiencia divertida, unas instalaciones increíble".

El haitiano respondió varias preguntas sobre su parecido con Vela de distintos medios y dijo que más allá de su perfil, de frente no considera que tenga similitud alguna con el campeón sub 17; no obstante mandó un mensaje a Carlos Alejandro Vela en una entrevista con ESPN.

¿Qué onda, hermano? No sé que decir. Supongo que la gente lo ve de diferentes maneras. De lado, creo que tenemos un poco de parecido, de perfil en frente no veo el parecido en absoluto. Pero es divertido, una historia divertida".