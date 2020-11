Edwards, la primera selección del Draft de la NBA 2020 confesó que prefiere la NFL

ESTADOS UNIDOS - Anthony Edwards fue seleccionado por los Timberwolves de Minnesota como el primer pick global en la NBA.

El ahora exjugador de la Universidad de Georgia causó polémica previo a la ceremonia, al reconocer que su pasión no está sobre la duela, sino en los emparrillados.

El guardia destacó como jugador de futbol americano durante su etapa en la preparatoria, aunque su talento lo llevó a enfocarse en el basquetbol y lo llevó a un beca universitaria. Edwards, de 19 años de edad y de 1.96 metros de estatura, reveló que no ve mucha NBA en la televisión, ya que prefiere el espectáculo de la NFL.

“Me encanta el baloncesto, aunque todavía no me gusta mucho verlo. No me malinterpreten, el baloncesto es mi prioridad. Siento que me ayudará a superar muchas de las cosas a las que me enfrente. Es lo que hago. Es un trabajo. Siento que estoy trabajando en ello ahora mismo. Me encanta”, comentó antes del Draft.

Ahora, en su etapa como profesional, deberá enfocarse más para preparase mejor previo a los partidos de la temporada regular, que arrancará a finales de diciembre.