Edson Álvarez regresó a México a tramitar su visa de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- Edson Álvarez regresó a México este lunes para tramitar su visa de trabajo y así poder debutar lo antes posible con el Ajax.

El canterano del América, que venía en el mismo vuelo que el refuerzo de Rayados Vincent Janssen, manifestó que está encantado con la urbe que será su nueva casa, prometiendo que brindará su máximo esfuerzo para poder quedarse por muchos años en Europa.

"Bastó esta semana para de verdad enamorarme de la ciudad y de la gente, que me recibió con mucho cariño desde el primer momento. Estoy demasiado feliz. Me compromete a trabajar muy duro ya que la gente tiene muchas expectativas sobre mí, pero me siento muy preparado y ya estoy muy ansioso de jugar", expresó.

Edson permanecerá por dos o tres días en casa para arreglar su papeleo, para después reportar con su nuevo equipo, y ponerse a tono de cara al inicio de la temporada 2019-2020 de la Eredivisie.

“Era algo que había soñado, que había perseguido por mucho tiempo, y ahora que lo conseguí no lo voy a soltar. Lucharé para mantenerme muchos años allá y darle mucha satisfacción a la gente mexicana que lo merece. Voy en nombre de todos ellos, voy en representación de ellos y no les voy a fallar", añadió con ilusión el defensa azteca.

Álvarez llegó la semana pasada a Ámsterdam, Holanda, donde tuvo la oportunidad de presenciar el campeonato que el Ajax logró en la Supercopa ante el equipo de sus compatriotas Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, el PSV Eindhoven.

Con información de Mediotiempo.com