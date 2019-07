Edson Álvarez partirá "más maduro" a cumplir su sueño europeo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que por fin se confirmara su fichaje con el Ajax, Edson Álvarez habló ante los medios de comunicación, donde manifestó que se va con mucha ilusión su cumplir su sueño europeo, de la misma forma que llegaba a los entrenamientos con el América hace tres años en transporte público.

“Yo creo que no he cambiado mucho, yo sigo siendo aquel niño que llegaba en metro a los entrenamientos, con esa hambre y con esas ganas de seguir triunfando, han pasado muchas cosas en estos tres años, se va un Edson más maduro, pero con las mismas ganas de seguir creciendo y disfrutando esto”, expresó el futbolista.

A pocas horas de abordar el vuelo que lo lleve a Amsterdam, el defensa señaló que se decantó por la Eredivisie por el aspecto deportivo, pero no descarta en un futuro emigrar a Inglaterra o Italia.

Gracias @EdsonAlvarez19 por tu esfuerzo y dedicación, defendiste nuestros colores desde la cuna hasta que levantaste la 13.

Ahora toca desplegar tus alas en el @AFCAjax.

Veel succes, Edson!#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/ws7EjEQ4kV — Club América (@ClubAmerica) 19 de julio de 2019

"Me incline al futbol holandés, al más grande de ese país y pensando en la parte deportiva; ir a terminar de aprender, a seguir forjándome como jugador y persona y en algún momento pensando en la Premier o en Italia, pero ahora pienso cien por ciento en el equipo”, mencionó.

Reveló que también habló con sus compañeros de Selección Mexicana Andrés Guardado, quien fue campeón con el PSV, y Erick Gutiérrez, actual jugador del mismo club, para conocer un poco más sobre su nuevo destino.

"Me contaron acerca de la gente, como es la vida allá, y me incliné más por la parte deportiva, de seguir creciendo de terminar de madurar, tengo muchas cosas que aprender, que mejorar, pero sí tuvo que ver que mis compañeros me dieron buenas referencias de la vida y del país”, reconoció.

Álvarez destacó el gran paso que tomó en su carrera, en la cual tiene como referencia a Rafael Márquez, quien tuvo una destacada trayectoria en Europa.

“Es importante que cada vez más mexicanos levantemos la mano, creo que estamos para grandes cosas. Yo siempre he comentado que admito mucho la carrera de Rafa Márquez, vamos paso a paso pero en este momentos hemos dado uno muy importante”, concluyó Edson.