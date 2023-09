Edson Álvarez es elegido MVP de West Ham y la afición se rinde ante el mexicano

LONDRES, Inglaterra-. Edson Álvarez apenas presume tres juegos como futbolista de West Ham United, pero la afición del equipo londinense ya se rindió ante el mediocampista mexicano, pues lo eligieron MVP del partido.

Este sábado, West Ham anunció a Edson Álvarez como el Jugador del Partido del juego ante Luton, en el que los ‘Hammers’ se llevaron el triunfo con marcador de 2-1, en la que fue la jornada 4 de la temporada 2023-24 de Premier League.

Aunque Edson Álvarez no anotó gol ni dio asistencia en su tercer encuentro con el equipo, la afición de West Ham lo eligió como “Man of the Match”, debido a sus intervenciones defensivas ante el equipo local.

Álvarez is voted your @JDFootball Man of the Match! �� pic.twitter.com/ubFwK3w3sL— West Ham United (@WestHam) September 2, 2023

Incluso, la cuenta de Twitter del conjunto inglés publicó un video de una barrida exitosa que tuvo Edson Álvarez en el área, con la que cortó una jugada de peligro del equipo rival. “Simplemente El Machín haciendo cosas de El Machín”, escribió el club.

¿Cuándo volverá a jugar Edson Álvarez y West Ham?

El próximo partido de West Ham será el próximo sábado 16 de septiembre, después de la fecha FIFA, en el que Edson Álvarez y sus compañeros recibirán en casa a Manchester City, el actual campeón de la Liga Inglesa.