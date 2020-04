Eden Hazard asegura se le complica cuidar su alimentación en cuarentena

Eden Hazard, delantero del Real Madrid, reveló lo difícil que es para él cuidar su alimentación durante esta cuarentena, pues como a muchos de nosotros, el futbolista tiene algunos antojos de comida que no es precisamente saludable.

En entrevista con diario Marca, el jugador belga bromeó que lucha con la tentación de correr a la alacena de su casa y tomar algún pan.

¡Para mí también es complicado! (el encierro), pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil", reconoció.