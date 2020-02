Dwyane Wade se muestra orgulloso de su hija transgénero

Dwyane Wade, ex jugador de la NBA, confesó durante el programa de Ellen DeGeneres que tiene una hija transgénero de 12 años.

La joven, que al nacer recibió el nombre de Zion, comenzó a identificarse con el género femenino, y un día llegó con su padre, ex jugador del Miami Heat, y su actual esposa, la actriz Gabrielle Union, pidiendo que de ahora en adelante se refirieran a ella como Zaya.

“Somos padres de un pequeño de la comunidad LGBTQ+ y estamos orgullosos de ello. Tomamos nuestros roles como padres y nuestras responsabilidades muy en serio.

Zion nació como un niño. Una vez llegó a casa y dijo ‘Hola, quiero hablar con ustedes. Creo que estoy listo para enfrentar la verdad así que quiero que se refieran a mí como ‘ella’, y me encantaría que me llamaran Zaya’", relató en The Ellen Show.