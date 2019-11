"Duré 15 años drogándome; comí cosas podridas y dormí en el suelo": JC Chávez

Julio César Chávez habló de nuevo con respecto al tema de las adicciones, hábito que lo acompañó durante gran parte de su carrera, y agradeció el haber podido salir adelante y ahora tener la oportunidad de apoyar a otros en la misma situación.

"Fue muy duro todo lo que viví. Duré 15 años drogándome y hoy, gracias a Dios tengo clínicas, pude salir de eso y hemos podido ayudar a mucha gente que tiene el mismo problema que yo tuve. Ha sido mucho trabajo, mucho sacrificio y con mi motivación ha salido mucha gente adelante", expresó en entrevista con TUDN.

El ganador de tres títulos mundiales en las divisiones Superpluma, Ligero y Superligero señaló que al haber tenido unos inicios humildes tuvo sueños de tener dinero, fama y fortuna, y que al llegarle, perdió el piso y comenzó a tomar malas decisiones.

“Fue complicado, porque como todo joven pobre, soñaba con tener todo, carros, millones de dólares, mansiones y cuando lo tuve a manos llenas, no sé qué me pasó, tenía todo y me sentía solo”, recordó el ex pugilista.

Reconoció que le llevó bastante trabajo el poder alejarse de los vicios y que no aceptaba la ayuda. Incluso llegó a vivir en condiciones extremas por culpa de los excesos.

Siempre me engañé a mi mismo y hubo mucha gente que me quiso ayudar y nunca lo acepté. Así somos los adictos y nunca pude salir solo de mis adicciones. En la clínica me hacía tonto y quería salir a drogarme de nuevo. Pasé los 4 meses más horribles de mi vida, comiendo cosas podridas, durmiendo en el suelo", lamentó el ex boxeador sonorense.

En una carrera profesional de 25 años, Chávez tuvo un total de 115 carreras, con marca de 107 victorias, 107 por nocaut, seis derrotas y dos empates.