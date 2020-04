“Durant se hartó de Curry y Thompson”, asegura Draymond Green

Pese a haber ganado dos títulos de la NBA y ser MVP de las Finales dos veces, Kevin Durant no era feliz con los Warriors, aseguró su ex compañero Draymond Green.

El mismo jugador afirmó que el ahora elemento de los Nets de Brooklyn no se sentía parte del equipo junto a Stephen Curry y Klay Thompson.

Al año siguiente no quiso limitarse a ver jugar a sus compañeros. No quería que ellos acaparasen todos los tiros y quería involucrarse más para ser el líder, pero le fue imposible hacerlo teniendo al lado a dos tiradores compulsivos como Stephen Curry y Klay Thompson", reveló durante el programa “All The Smoke”.

"De repente fue como si Kevin pensase: 'Joder por qué Steph está tirando' o 'joder, por qué no puedes pasar la pelota', o 'joder, por qué Klay ha hecho ese tiro", agregó.

Green dijo que aunque él y otros jugadores veteranos del equipo intentaron incluirlo, no fue lo mismo.

“De repente, todo se convirtió en un problema. Steph o Klay se marcaban un tiro y ahora era un problema, no así un año antes. Kevin me dijo una vez: 'Ellos mantienen esta mierda, yo me voy de aquí'. Así que siempre estoy en el medio, diciéndole a Steph que debemos darle juego a Kevin, que no había tocado el balón en 10 ataques, porque Klay y Steph estaban corriendo desenfrenados en este momento. Eso es lo que hacen y eso es lo que los hace geniales", dijo Green.