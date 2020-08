Drew Brees se mantendrá de pie durante el himno nacional

NUEVA ORLEANS (AP) - El mariscal de campo de los Saints, Drew Brees, dice que seguirá representando "The Star Spangled Banner", pero profesó respeto y apoyo a quienes protestan contra el racismo y la injusticia social arrodillándose durante el himno nacional.

"Siempre defenderé la bandera por lo que significa para mí y para honrar a todos los que se han sacrificado, que han servido y muerto por nuestro país, y todos los que han luchado por hacer avanzar este país", dijo Brees el sábado. en una conferencia telefónica con reporteros para discutir el inicio del campo de entrenamiento.

"Reconozco y respeto a cualquiera que elija arrodillarse o cualquier otra forma de protesta pacífica para llamar la atención sobre la injusticia social y el racismo sistémico que tantos han sufrido y continúan sufriendo en nuestro país", continuó Brees, y agregó que "siempre apoyará y abogar por las comunidades negras y marrones en la lucha por la justicia social ".

Brees, de 41 años, quien es el líder de todos los tiempos de la NFL en pases de yardas, pases completos y touchdowns, está entrando en su vigésima temporada de la NFL y decimoquinta con los New Orleans Saints. Discutió no solo la reconciliación con sus compañeros de equipo, sino también cómo se ha adaptado a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, nuevas técnicas de entrenamiento fuera de temporada destinadas a mejorar los pases largos e incluso romper su famoso hábito de chuparse los dedos.

"Lo creas o no, te digo que no me lamí los dedos en cuatro meses", dijo Brees mientras comenzaba a reír.

"Si puedo deshacerme del hábito de lamerme los dedos, creo que eso significa que cualquiera puede deshacerse de cualquier hábito, porque eso estaba fuera de control", agregó, y señaló que no lo haría simplemente mientras lanzaba un balón de fútbol pero también mientras pasa las páginas de un libro, o cualquier actividad que podría ser más eficiente con las puntas de los dedos pegajosos.

Pero incluso antes de responder a una pregunta, Brees abrió la conferencia telefónica con una declaración sobre su introspección desde principios de junio, cuando muchos lo vieron como un símbolo del privilegio blanco por decir que nunca aprobaría que alguien no respetara la bandera arrodillándose durante el himno. Esos comentarios se produjeron mientras proliferaban las protestas en todo el país en respuesta al asesinato de George Floyd por parte de un policía blanco de Minneapolis grabado en video.

Brees se enfrentó a una reacción violenta de varios compañeros de equipo negros actuales y anteriores y otros atletas de alto perfil como LeBron James.

Pero el mariscal de campo se disculpó poco después y dijo que ahora se da cuenta de que protestar arrodillado durante el himno, iniciado por el ex QB de San Francisco Colin Kaepernick en 2016, nunca fue sobre la bandera.

“Pensar por un segundo que Nueva Orleans o el estado de Louisiana, o la comunidad negra pensarían que no estaba con ellos por la justicia social, eso me rompió el corazón por completo. Fue aplastante. Nunca, nunca me sentiría así ”, dijo Brees el sábado en su declaración de apertura.