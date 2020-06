Drew Brees respondió las criticas de Donald Trump en su contra

ESTADOS UNIDOS – Después de disculparse por las duras críticas que hizo al manifestarse en contra de las protestas contra el “racismo” que han azotado a los Estados Unidos en los últimos días por el asesinato de George Floyd, el mariscal de campo Drew Brees, de los Santos de Nueva Orleans, el presidente del suelo estadounidense Donal Trump, arremetió en su contra por retractarse de sus palabras.

Pero Brees confrontó a su presidente y por sus cuentas de Instagram le hizo una aclaración al afirmar que la sociedad que actualmente está luchando en contra de la desigualdad racial, luchan por esa causa y no por la bandera de Estados Unidos, pues afirmó que ese no es el tema principal.

“Me doy cuenta de que esto no es un problema con la bandera estadounidense. Nunca lo ha sido. Ya no podemos usar la bandera para alejar a las personas o distraerlas de los problemas reales que enfrentan nuestras comunidades negras", afirmó.

Aunque Drew rectificó y quiso enmendar el error que cometió, muchos de sus compatriotas no están seguros de que el mariscal de campo haya hablado con la verdad, sino que lo hizo por la presión que ha sentido ante las fuertes críticas que le han lanzado en estos días.

Pero no solo fueron los habitantes de Nueva Orleans y de otros sitios del país, sino también algunos de sus actuales compañeros no comparecieron de las expresiones que hizo Drew, por lo que no dudaron en defender los derechos de los protestantes que han salido a las calles a reclamar los derechos de igualdad.