Draft de la NFL 2020 servirá para recaudar fondos para la lucha contra la pandemia

ESTADOS UNIDOS - El Draft de la NFL 2020 no solo servirá para la reclutación de los mejores atletas universitarios, sino que también servirá para ayudar a recaudar fondos durante los tres días que durará el evento y dicha cantidad acumulada será dirigida para centros de ayuda que luchan contra la pandemia del coronavirus.

Esta tarde se hizo el anuncio sobre la presentación del "Draft-A-Thon'', que se encargará de la beneficencia adquirida para la lucha contra la pandemia y además se le hará un reconocimiento a todo el personal médico de salud y emergencia que se encuentran presentes en esta dura batalla.

Dicho evento estará presente durante los tres días que dure el Draft, que tendrá inicio el 23 y terminará el 25 de abril, las fundaciones que obtendrán esta ayuda fueron elegidas por la NFL Foundation.

Las fundaciones elegidas son: la American Red Cross, CDC Foundation's All of Us, Feeding America's COVID-19 Response Fund para bancos de alimentos, Meals on Wheels COVID-19 Response Fund, the Salvation Army, y United Way's COVID-19 Community Response and Recovery Fund.

"El Draft-A-Thon entregará fondos muy necesarios para aquellos que están sufriendo, así como aquellos en las primeras líneas de batalla contra la pandemia del COVID-19", afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell.



Información por ESPN.