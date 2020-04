Draft NFL 2020: Todos los movimientos para la próxima temporada

NUEVA YORK, EU.- La situación sanitaria que vive el mundo ha afectado a todos los aficionados al deporte debido a que la mayoría de las competencias se pusieron en pausa para no correr el riesgo de propagar el Covid-19.

Es por eso que los últimos días fuero especiales, en especial para los amantes del futbol americano, quienes pudieron disfrutar del Draft de la NFL, que pasó a la historia al celebrarse de manera virtual.

Los Bengals de Cincinnati fueron los primeros en elegir al mejor prospecto, debido a que se colocaron como el peor equipo de la temporada pasada. Joe Burrow de LSU fue el pick número uno de este Draft.

Fue a partir del 23 de abril cuando los 32 equipos de la NFL pudieron elegir a varios prospectos del futbol americano colegial y a continuación podrás revisar todos los movimientos que se hicieron.

CONFERENCIA AMERICANA

BUFFALO BILLS

• A.J. Epenesa (EDGE)

• Zack Moss (RB)

• Gabriel Davis (WR)

• Jake Fromm (QB)

• Tyler Bass (K)

• Isaiah Hodgins (WR)

MIAMI DOLPHINS

• Tua Tagovailoa (QB)

• Austin Jackson (OT)

• Noah Igbinoghene (CB)

• Robert Hunt (OL)

• Raekwon Davis (DT)

• Brandon Jones (S)

• Solomon Kindley (G)

• Jason Strowbridge (DE/DT)

• Curtis Weaver (DE/OLB)

• Blake Ferguson (LS)

• Malcolm Perry (RB/WR)





NEW ENGLAND PATRIOTS

• Kyle Dugger (S)

• Josh Uche (EDGE)

• Anfernee Jennings (LB)

• Devin Asiasi (TE)

• Dalton Keene (TE)

• Justin Rohrwasser (K)

• Michael Onwenu (G)

• Justin Herron (OT/G)

• Cassh Malula (LB)

• Dustin Woodard (C/G)

NEW YOR JETS

• Mekhi Becton (OT)

• Denzel Mims (WR)

• Ashtyn Davis (S)

• Jabari Zuniga (EDGE)

• Lamical Perine (RB)

• James Morgan (QB)

• Cameron Clark (OT/G)

• Bryce Hall (CB)

• Braden Mann (P)

RAVENS DE BALTIMORE

• Patrick Queen (LB)

• J.K. Dobbins (RB)

• Justin Madubuike (DT)

• Devin Duvernay (WR)

• Malik Harrison (LB)

• Tyre Phillips (OL)

• Ben Bredeson (G)

• Broderick Washington (DT)

• James Proche (WR)

• Geno Stone (S)

BENGALS DE CINCINNATI

• Joe Burrow (QB)

• Tee Higgins (WR)

• Logan Wilson (LB)

• Akeem Davis-Gaither (LB)

• Khaleed Kareem (DE)

• Hakeem Adeniji (G)

• Markus Bailey (LB)



BROWNS DE CLEVELAND

• Jedrick Wills Jr. (OT)

• Grant Delpit (S)

• Jordan Elliott (DT)

• Jacob Phillips (LB)

• Harrison Bryant (TE)

• Nick Harris (C )

• Donovan Peoples-Jones (WR)

STEELERS PITTSBURGH

• Chase Claypool (WR)

• Alex Highsmith (LB)

• Anthony McFarland Jr. (RB)

• Kevin Dotson (G)

• Antoine Brooks (LB/S)

• Carlos Davis (DT)

HOUSTON TEXANS

• Ross Blacklock (DT)

• Jonathan Greenard (EDGE)

• Charlie Heck (OT)

• John Reid (CB)

• Isaiah Coulter (WR)

COLTS DE INDIANAPOLIS

• Michael Pittman Jr. (WR)

• Jonathan Taylor (RB)

• Julian Blackmon (S)

• Jacob Eason (QB)

• Danny Pinter (G)

• Robert Windsor (DT)

• Isaiah Rodgers (CB)

• Dezmon Patmon (WR)

• Jordan Glasgow (LB/S)

JAGUARS DE JACKSONVILLE

• C.J. Henderson (CB)

• K'Lavon Chaisson (EDGE)

• Laviska Shenault (WR)

• DaVon Hamilton (DT)

• Ben Bartch (G)

• Josiah Scott (CB)

• Shaquille Quarterman (LB)

• Daniel Thomas (S)

• Collin Johnson (WR)

• Jake Luton (QB)

• Tyler Davis (TE)

• Chris Claybrooks (CB)





TITANS DE TENNESSEE

• Isaiah Wilson (OT)

• Kristian Fulton (CB)

• Darryton Evans (RB)

• Larrell Murchison (DT)

• Cole McDonald (QB)

• Chris Jackson (S)

BRONCOS DE DENVER

• Jerry Jeudy (WR)

• KJ Hamler (WR)

• Michael Ojemudia (CB)

• Lloyd Cushenberry (G/C)

• McTelvin Agim (DL)

• Albert Okwuegbunam (TE)

• Justin Strnad (LB)

• Netane Muti (G)

• Tyrie Cleveland (WR)

• Derrek Tuszka (DE/OLB)

CHIEFS DE KANSAS CITY

• Clyde Edwards-Helaire (RB)

• Willie Gay Jr. (LB)

• Lucas Niang (OT)

• L'Jarius Sneed (CB/S)

• Mike Danna (DE)

• Bopete Keye (CB)

LAS VEGAS RAIDERS

• Henry Ruggs III (WR)

• Damon Arnette (CB)

• Lynn Bowden Jr. (RB/WR)

• Bryan Edwards (WR)

• Tanner Muse (S)

• John Simpson (G)

• Amik Robertson (CB)

LOS ANGELES CHARGERS

• Justin Herbert (QB)

• Kenneth Murray (LB)

• Joshua Kelley (RB)

• Joe Reed (WR)

• Alohi Gilman (S)

• K.J. Hill (WR)



CONFERENCIA NACIONAL

DALLAS COWBOYS

• CeeDee Lamb (WR

• Trevon Diggs (CB)

• Neville Gallimore (DT)

• Reggie Robinson (CB)

• Tyler Biadasz (C)

• Bradley Anae (EDGE)

• Ben DiNucc (QB)

GIANTS DE NEW YORK

• Andrew Thomas (OT)

• Xavier McKinney (S)

• Matt Peart (OT)

• Darnay Holmes (CB)

• Shane Lemieux (G)

• Cam Brown (LB)

• Carter Coughlin (EDGE)

• T.J. Brunson (LB)

• Chris Williamson (CB)

• Tae Crowder (LB)

EAGLES DE PHILADELPHIA

• Jalen Reagor (WR)

• Jalen Hurts (QB)

• Davion Taylor (LB)

• K'Von Wallace (S)

• Jack Driscoll (OL)

• John Hightower (WR)

• Shaun Bradley (LB)

• Quez Watkins (WR)

• Prince Tega Wanogho (OT)

• Casey Toohil (LB)

REDSKINS DE WASHINGTON

• Chase Young (EDGE)

• Antonio Gibson (RB/WR)

• Saahdiq Charles (OT)

• Antonio Gandy-Golden (WR)

• Keith Ismael (C)

• Khaleke Hudson (LB)

• Kamren Kurl (S)

• James Smith-Williams (EDGE)

CHICAGO BEARS

• Cole Kmet (TE)

• Jaylon Johnson (CB)

• Trevis Gipson (EDGE)

• Kindle Vildor (CB)

• Darnell Mooney (WR)

• Arlington Hambright (OL)

• Lachavious Simmons (OL)

LIONS DE DETROIT

• Jeff Okudah (CB)

• D'Andre Swift (RB)

• Julian Okwara (LB)

• Jonah Jackson (G)

• Logan Stenberg (G)

• Quintez Cephus (WR)

• Jason Huntley (RB)

• John Penisini (DT)

• Jashon Cornel (DT)

PACKERS DE GREEN BAY

• Jordan Love (QB)

• A.J. Dillon (RB)

• Josiah Deguara (TE)

• Kamal Martin (LB)

• Jon Runyan (OL)

• Jake Hanson (C)

• Simon Stepniak (G)

• Vernon Scott (DB)

• Jonathan Garvin (EDGE)

MINNESOTA VIKINGS

• Justin Jefferson (WR)

• Jeff Gladney (CB)

• Ezra Cleveland (OT)

• Cameron Dantzler (CB)

• D.J. Wonnum (EDGE)

• James Lynch (DL)

• Troy Dye (LB)

• Harrison Hand (CB)

• K.J. Osborn (WR)

• Blake Brandel (OL)

• Josh Metellus (S)

• Kenny Willekes (DL)

• Nate Stanley (QB)

• Brian Cole II (S)

• Kyle Hinton (OL)

ATLANTA FALCONS

• A.J. Terrell (CB)

• Marlon Davidson (DT)

• Matt Hennessy (C)

• Mykal Walker (LB)

• Jaylinn Hawkins (S)

• Sterling Hofrichter (P)

CAROLINA PANTHERS

• Derrick Brown (DT)

• Yetur Gross-Matos (DE)

• Jeremy Chinn (S

• Troy Pride (CB)

• Kenny Robinson (S)

• Bravvion Roy (DT)

• Stanley Thomas-Olive (DB)

SAINTS DE NUEVA ORLEANS

• Cesar Ruiz (C/G)

• Zack Baun (LB/DE)

• Adam Trautman (TE)

• Tommy Stevens (QB)

BUCCANEERS DE TAMPA BAY

• Tristan Wirfs (OT

• Antoine Winfield Jr. (S)

• Ke'Shawn Vaughn (RB)

• Tyler Johnson (WR)

• Khalil Davis (DT)

• Chapelle Russell (LB)

• Raymond Calais (RB)

ARIZONA CARDINALS

• Isaiah Simmons (LB/S)

• Josh Jones (OT)

• Leki Fotu (DT)

• Rashard Lawrence (DT)

• Evan Weaver (LB)

• Eno Benjamin (RB)

LOS ANGELES RAMS

• Cam Akers (RB)

• Van Jefferson (WR)

• Terrell Lewis (LB)

• Terrell Burgess (S)

• Brycen Hopkins (TE)

• Jordan Fuller (S)

• Clay Johnston(LB)

49ERS DE SAN FRANCISCO

• Javon Kinlaw (DT)

• Brandon Aiyuk (WR)

• Colton McKivitz

• Charlie Woerner

• Jauan Jennings (WR)

SEATTLE SEAHAWKS

• Jordyn Brooks (LB)

• Darrell Taylor (DE)

• Damien Lewis (G)

• Colby Parkinson (TE)

• DeeJay Dallas (RB)

• Alton Robinson (EDGE)

• Freddie Swain (WR)

• Stephen Sullivan (TE)