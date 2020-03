Dos partidos de Europa League suspendidos por medidas contra coronavirus

La suspensión de eventos deportivos por coronavirus continúa, y en esta ocasión, la UEFA decidió aplazar los partidos de Europa League entre el Inter de Milán ante Getafe y Sevilla frente a Roma debido a la pandemia que tiene en alerta a Italia y España, con múltiples infectados y otros más fallecidos en esos países.

Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia, impuestas por las autoridades españolas, los siguientes partidos de los Octavos de Final de la UEFA Europa League no se disputarán el 12 de marzo como estaban programados", informó el organismo en un comunicado.

La Roma no pudo realizar el viaje hacia Sevilla debido a que el vuelo que se disponían a tomar no fue autorizado para aterrizar en suelo andaluz.

Por su parte, Getafe ya había anunciado sus intenciones de no hacer el viaje hacia Milán debido a la complicada situación sanitaria.

"Salvo que esto cambie mucho, el Getafe mañana no va a viajar a Italia. El Getafe no va a volar. No vamos a ir a Italia le pese a quien le pese", expresó previamente Ángel Torres, presidente del equipo.