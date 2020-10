Dodgers madrugan y mandan la serie al séptimo juego contra los Bravos

Arlington, Texas.- Que nadie se mueve de su lugar que los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta disputarán mañana un séptimo juego para definir qué equipo representará a la Liga Nacional en la Serie Mundial.



La ofensiva de los Dodgers madrugó a Max Fried con jonrones de Corey Seager y Justin Turner y tres carreras en la primera entrada y eso fue suficiente para vencer 3-1 a los Bravos y empatar 3-3 la Serie de Campeonato.

Walker Buehler no permitió carrera en seis entradas sabiendo salir de las amenazas de la artillería de Atlanta, incluida una situación de bases llenas sin out en el segundo inning. El abridor permitió siete hits, no dio base y ponchó a seis enemigos para llevarse el triunfo.



Seager y Turner batearon jonrones espalda con espalda y luego Cody Bellinger impulsó una con sencillo frente a los lanzamientos de Fried, quien después de la turbulenta primera entra cerró las puertas.



Terminó su labor con seis entradas y dos tercios, ocho hits, cuatro pasaportes y cinco ponches para quedarse con el revés.



La única rayita de los Bravos cayó en el séptimo episodio con doblete de Ronald Acuña que empujó de Nick Markakis.