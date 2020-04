Djokovic asegura que no quiere vacunarse contra el coronavirus

Novak Djokovic manifestó que no desea aplicarse la vacuna contra el Covid-19 cuando esta se distribuya, por lo que ignora que hará si en un futuro esto se convierte en un requisito para participar en torneos de la ATP.

Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión", explicó el tenista en una videollamada con otros deportistas serbios.