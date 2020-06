Dirigente de Santos, uno de los 15 infectados por covid-19 en el club

MÉXICO – El club de Santos Laguna de la Liga MX, quien se postuló como el segundo equipo del continente americano con más casos positivos por coronavirus después de que se revelaran 15 contagiados cuando los jugadores, cuerpo técnico y empleados fueron sometidos a los exámenes para detectar el virus, ya varios han revelado su identidad voluntariamente.

El director técnico, Guillermo Almada, ha sido el afectado más reciente que dio la cara al anunciar que él fue uno de los que dieron positivos en las pruebas, afortunadamente se encuentra fuera de peligro al presentar un buen estado de salud.

“Todavía no sabemos cómo me contagié y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera, gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema", mencionó.