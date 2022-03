Director técnico mexicano fue baleado en Europa y terminó en el hospital

TIFLIS, Georgia-. Un aterrador momento que puso en peligro su vida experimentó Guillermo de la Fuente el pasado domingo 20 de marzo, un joven director técnico mexicano que trabaja en Europa, al ser baleado.

Guillermo de la Fuente, quien fue descubierto por Pedro Caixinha cuando el portugués dirigía a Santos Laguna en su primera etapa, fue baleado en Tiflis, Georgia, y terminó en el hospital, debido al daño que le causó la bala en su pierna derecha.

"Estaba caminando con mi novia y escuché a un hombre de 40 años gritando en la calle, sonaba muy furioso. Vi a un grupo de mujeres asustadas caminando hacia nosotros. En ese instante vi al hombre y me vio, como a 10 o 15 metros de distancia. Entonces le dije a mi novia que empezáramos a caminar en dirección opuesta para no encontrarnos con él"

El entrenador Guillermo de la Fuente fue baleado y pide justicia…



"Pero dos pasos más adelante escuché un balazo muy fuerte, me había disparado en la pierna derecha. Grité pidiendo ayuda, me ayudó una doctora que pasaba por ahí. Llegaron la policía y la ambulancia después. Me tuvieron que operar en el hospital, tenía una fractura en el fémur, la bala me había traspasado. Estaré uno o dos meses en recuperación. La policía ya atrapó al hombre que me disparó", relató para Bolavip.

Guillermo de la Fuente exige justicia y pide ayuda a Secretaría de Relaciones Exteriores

El joven mexicano de 25 años, quien trabaja con Lokomotivi Tbilisi, exigió justicia y pidió ayuda a la embajada de México en Turquía, luego de algunas malas experiencias que ha tenido con los policías de Georgia.

"No quiero un escándalo internacional. Únicamente pido que mi atacante reponga todo lo que he gastado, incluidos los honorarios de la abogada, y se haga cargo de todo lo que costará mi periodo de rehabilitación"

"Quiero que la embajada de México en Turquía esté al tanto de que no vaya a haber anomalías en el caso y se desarrolle con apego a las órdenes legales y jurídicos correspondientes", destacó el mexicano.