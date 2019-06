Difunden video del aparatoso accidente de Joao Maleck

ZAPOPAN, Jalisco.- Cámaras de seguridad de Zapopan Jalisco captaron el video del aparatoso accidente automovilístico ocasionado por Joao Maleck la mañana del pasado domingo.

Este lunes autoridades de la localidad hicieron público el momento del choque. En la grabación que rápidamente se expandió por las redes sociales se aprecia la Av. Tepeyac y la Calle Playa de Hornos,

De pronto en el cuadro aparece el Ford Mustang blanco, vehículo manejado por Maleck, mientras empuja varios metros al auto en el que se transportaba la pareja de recién casados, Alejandro Castro y María Fernanda Álvarez, hasta que se estampa con un árbol tras subirse al camellón.

A continuación el video del percance (se recomienda discreción).

Video donde se muestra claramente el accidente entre el auto del futbolista Joao Maleck y una pareja de recién casados pic.twitter.com/ipI4XUlA7z — quiero tv (@quierotv_gdl) 24 de junio de 2019

La carrera de Maleck

El delantero de 20 años tiene vigente un préstamo con el Sevilla, pero ha jugado poco debido a una lesión en la rodilla derecha. Llegó en septiembre y pudo debutar hasta marzo.

Maleck perteneció a la cantera de Chivas pero reconoce a Santos Laguna como el lugar donde más aprendió mientras fue cedido por el Porto B en 2017.

Estuve en Chivas dos años y era muy joven, no puedo considerar que estuve a nivel profesional con ellos", dijo Maleck antes de irse al futbol europeo, en 2017.

"Realmente de donde me considero que soy canterano y quiero mucho a ese equipo es al Santos, porque no solamente me formó como jugador, sino también como persona. Estoy muy agradecido porque gracias a ellos voy al Porto".

Luego de la campaña 2017-18 con el cuadro portugués, el Sevilla español se interesó en sus servicios para el equipo de la Segunda B.