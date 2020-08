Diego Reyes da positivo por Covid-19 después de asistir a la fiesta de González

MÉXICO – Las consecuencias de su descuido y su poca importancia ante las normas sanitarias por la pandemia del Coronavirus se vieron reflejadas en el defensa de Tigres de la UANL, Diego Reyes, quien después de haber asistido al cumpleaños del arquero Hugo González, de Rayados de Monterrey, dio positivo por Covid-19.

El 1 de agosto el cancerbero de Rayados cumplió 30 años de edad, por lo que organizó un pequeño festejo para celebrar su aniversario, sin embargo, se difundieron imágenes donde se apreciaba a una cantidad considerable de invitados que no respetaron ninguna norma sanitaria, al no tener cubrebocas y no mantener su sana distancia.

Entre los invitados destacó su compañero Dorlan Pabón y Diego Reyes, quienes argumentaron que solamente asistieron a la vivienda de González para felicitarlo y darle un obsequio, después de eso se dispusieron a retirarse del lugar.

Este lunes fue cuando Tigres confirmó la enfermedad de Reyes, por lo que estará contemplado para jugar contra Puebla este martes en la jornada 4 del torneo Guard1anes 2020, ya que obligatoriamente fue puesto en aislamiento hasta que cumpla con el tiempo requerido de su recuperación.