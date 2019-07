Diego Lainez positivo a su llegada a la pretemporada del Betis

SEVILLA, España.- Diego Lainez considera que la venidera campaña será la de ganar para él y su equipo, el Real Betis.

"Esta temporada va a ser la mía y la de todo el equipo con el compromiso y el trabajo", manifestó en entrevista para la televisión del club.

Para el canterano americanista, quien llegó el pasado mercado invernal, firmar con el equipo andaluz fue la decisión más importante en su vida.

"Estoy muy convencido de estar aquí, quiero estar aquí muchos años, sólo pienso en el Betis y en dar lo mejor de mí todos estos años", expresó el juvenil mexicano.

Lainez jugó 12 partidos de Liga, dos de Europa League, y más en Copa del Rey, y reflexionó sobre su experiencia en su primera temporada en Europa y como este crecimiento le sirve no solo para lo deportivo, sino también en lo personal.

"También tengo retos personales, pero sin duda se van a ir dando poco a poco. Primero hay que ganarse el puesto y ya se verá en la cancha", señaló.

Respondió a los cuestionamientos hechos en México sobre su fichaje en Europa, por su juventud, nivel de juego, etc., indicó que para él es una prueba de exigencia.

"Cuando estaba en América, igual me exigían como si fuera un veterano, pero me sirvió para crecer y en mi otra temporada me encontré muy bien, fuimos campeones, fui titular, y eso me ayudó muchísimo también. No soy de esconderme a la presión, me gustan ese tipo de cosas", argumentó.