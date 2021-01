Diego Laínez es víctima del Covid-19; anuncia que dio positivo

SEVILLA, España-. A finales del 2020 y principios del 2021, Andrés Guardado se infectó de Covid-19, y ahora le tocó su compatriota y compañero de equipo con Real Betis, Diego Laínez.

El joven mexicano de 20 años, quien fue titular todo enero con el equipo de la Liga Española, confirmó en su cuenta de Instagram este jueves que dio positivo a coronavirus, pero que se encuentra bien y aislado para recuperarse.

“Quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas”, avisó el tabasqueño.