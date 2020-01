Diego Lainez asegura sentirse "como en casa" en el Betis

Aunque Diego Lainez no ha tenido la actividad deseada con el Betis desde su llegada, el futbolista mexicano dijo sentirse cómodo con el equipo verdiblanco.

Aquí con la gente que me ve en la calle siempre son cosas positivas, cosas buenas, que yo me siento realmente como en casa, en el estadio la gente me trata muy bien, cuando juego o cuando salgo de cambio la gente se emociona y eso me llena de orgullo", manifestó el jugador de 19 años en entrevista con TUDN.