Día tras día salen rumores de clubes nuevos interesados para Raúl Jiménez

INGLATERRA – Convertirse en una figura del deporte al nivel mundial tiene su lado bueno y su lado malo, pero destacando el lado de la desventaja, un factor en contra es que siempre estarás invadido de nuevos rumores respecto a tu futuro y eso vive en carne propia el futbolista mexicano Raúl Jiménez, quien gracias a su actitud goleadora con el Wolverhampton de Inglaterra, es una de las caras más llamativas de la liga por los aficionados y los medios de comunicación.

Esta situación es de lo más habitual para Jiménez, quien para él no es nada nuevo checar las redes sociales y ver noticias a diario de que un nuevo club quiere al jugador en su plantilla para la siguiente temporada, sin embargo, es algo que no desconcentra al jugador de su compromiso con su actual equipo y por el momento se siente agusto con él.

“Me entero a través de las redes sociales; ya me pusieron en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere, hay que estar tranquilo. Si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien; me gustaría seguir en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea”, dijo Jiménez.

Aunque la posibilidad de que pueda ser muy real las ofertas que pudieran llegar en el futuro, sería algo que si se tomaría enserio y dependiendo del prestigio del equipo consideraría no perder la oportunidad de brillar con uno de los equipos más poderosos del mundo.

“Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona, es obvio que no dejas pasar una oportunidad así, pero si me quedo aquí estoy peleando por calificar a Champions League, cosas importantes. Pelear por el título parece difícil todavía, pero estamos en los octavos de final en Europa (League), creo que al venir aquí tome una decisión correcta y creo que no me arrepiento”, expresó.

Jiménez ha mostrado una mejoría considerable dentro de las canchas en estas últimas temporadas y con el Wolverhampton está viviendo la mejor etapa de su carrera, pero destacó su disposición de escuchar alguna oferta que suene interesante y analizar qué es lo que sería mejor para él.

“Tener las puertas abiertas de todo, es lo mas importante. Con Wolves estamos peleando Champions League, estoy contento y soy un jugador importante para la gente y el equipo, estoy bien, no cierro ninguna puerta, estoy abierto a lo que venga pero no me quita el sueño”, finalizó.



