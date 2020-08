Devastadora jugada lesiona a Bruno Valdez, de las Águilas, y es enviado al hospital

MÉXICO – Aunque el fútbol no es catalogado por ser un deporte de contacto, eso no significa que no arriesgues tu integridad física, pues a pesar de que los choques fuertes no son permitidos, eso no salva a los jugadores de ser victimas de severas lesiones en el campo y este sábado Bruno Valdez, de las Águilas del América, fue el mismo ejemplo, ya que a los 20 minutos transcurrido del partido contra Rayados de Monterrey el jugador sufrió un fuerte accidente en la rodilla.

De inmediato Valdez fue asistido por los paramédicos del lugar, ya que no soportaba el dolor y tuvo que ser sacado del partido para trasladarlo al hospital y examinar su estado de salud. Un centro al área chica fue el inicio del fatal accidente, al ir el balón por el aire Valdez y su contrario Vincent Janssen intentaron pelear el balón, al momento de que Valdez toca de nuevo el terreno, Janssen caer con todo el peso sobre la pierna del americanista.

Durísima lesión de Bruno Valdez. La rodilla recibe todo el peso de Jansen.#America 0 - 0 #Monterrey#LigaBBVAMX pic.twitter.com/E4Cmt7FWnV — Objetivo del Fútbol (@ObjetivoDelFut) August 23, 2020

Fueron minutos críticos los que estuvo Valdez tendido sobre el césped y al ser revisado por los paramédicos y asegurarse de que este ya no estaba a apto para jugar se tomó la decisión de retirarlo del partido, por lo que lo traspasaron a los vestidores para darle una mejor intervención, donde se determinó que necesitaba ir al hospital.

El director técnico Miguel “Piojo” Herrera, tuvo que pensar rápido para elegir a quien pondría en el lugar de Valdez, por lo que volteó a ver al banquillo y el elegido fue Emanuel Aguilera, pero a la primera jugada que participó cometió un error garrafal, ya que provocó un penal a favor de Rayados y le dio la ventaja a sus rivales.