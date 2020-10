Detroit contrata a A.J. Hinch, involucrado en el escandalo de robo de bases de los Astros

ESTADOS UNIDOS – El manager A.J. Hinch tendrá la oportunidad de limpiar su nombre por más sucio que se pueda encontrar por el tremendo escándalo que protagonizó junto a los Astros de Houston al ser encontrados culpables por robo de señas durante la temporada 2017, donde quedaron campeones de la Serie Mundial de las Grandes ligas, pues el dirigente fue contratado por los Tigres de Detroit.

Hinch fue encontrado como uno de los principales sospechosos y encontrados culpables dentro del escándalo de los robos de señas que la escuadra implementaba durante dicha temporada, donde además usaron la misma metodología de operar infractoramente en los partidos de la Serie Mundial del 2017.

Los Tigres tuvieron que seguir adelante sin la educación y sin las estrategias de Ron Gardenhire, quien tuvo que abandonar a sus jugadores en septiembre debido a serios problemas de salud, por lo que la organización le dio vuelta a la pagina para concluir con el capítulo de Gardenhire y poner como protagonista a Hinch.

"Me gustaría darles las gracias a Chris Ilitch (dueño del equipo) y a Al Ávila por la oportunidad de volver al dugout y guiar a este histórico equipo. Este último año ha sido el más difícil de mi vida-. Me dio tiempo para reflexionar, lo que fue una gran parte de este proceso. Todo lo que pasó durante el último año, a nivel profesional y personal, me ha reforzado la importancia de hacer las cosas con integridad y honestidad", declaró Hinch.