Detienen a Solano, leyenda de Perú, por romper cuarentena

LIMA, Perú.- Nolberto Solano, exseleccionado peruano y actual técnico del equipo Sub 20 de aquel país, fue detenido por no respetar las leyes contra las reuniones sociales en esta época de coronavirus.

Vecinos de la localidad denunciaron que había una reunión donde se realizaba mucho escándalo, dicha reunión había comenzado a las 15 horas, y ya entrada la noche, continuaba. “A veces uno no se puede defender. Estuve en la casa de una vecina. No fue una fiesta, no había mucha bulla. Nos invitaron para almorzar y estábamos departiendo”, confesó el ahora técnico y auxiliar de Ricardo Gareca en el equipo mayor peruano.

También en la reunión de encontraba el exjugador Pablo Zegarra.

Solano salió de la casa con un niño en brazos y negó que estuviera en una fiesta, "sólo es una reunión", dijo. Junto a otras personas fue trasladado a una comisaría donde horas después fue liberado, a diferencia de los demás detenidos que cumplieron con un encierro se 24 horas.

“Entiendo de lo que se ha venido hablando, de toda la protección y estoy muy de acuerdo con las medidas que se han tomado, pero creo que lo están agrandando más de lo que es”, dijo tratando de justificarse.

Después del incidente, Solano ha dado entrevistas a diferentes programas de espectáculos en Perú, tratando de defender su postura, cayendo en enfrentamientos que han dejado trastocada su imagen. Solano jugó varios años en el futbol inglés, catapultado por su paso por el Boca Juniors de Argentina, destacando su paso por el New Castle y el West Ham.

En Perú hasta el momento se han reportado 580 casos de Covid-19, con nueve defunciones.