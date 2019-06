Detienen a Michel Platini, ex presidente de la UEFA por corrupción

PARIS (AP) - El ex presidente de la UEFA, Michel Platini, fue interrogado por la policía el martes después de ser arrestado en una investigación de corrupción en la votación que dio la Copa Mundial 2022 a Qatar, dijo un funcionario judicial.

Al confirmar un informe de la publicación de noticias en línea Mediapart, el funcionario dijo que Platini fue puesto bajo custodia el martes por la mañana cuando fue convocado en la Oficina Anticorrupción de la Policía Judicial en las afueras de París. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la persona no estaba autorizada para discutir una investigación en curso.

Platini, un ex jugador de futbol de Francia, puede ser liberado o acusado formalmente después de que finalice el interrogatorio.



El martes también estuvo detenida Sophie Dion, ex asesora deportiva de Nicolas Sarkozy cuando era presidente de Francia, dijo el funcionario judicial. Claude Gueant, el ex secretario general del Elíseo bajo Sarkozy, fue interrogado por los investigadores como testigo y no fue detenido.

Los fiscales financieros franceses han estado investigando el proceso de licitación para las Copas Mundiales de 2018 y 2022 y previamente interrogaron al ex presidente de la FIFA, Sepp Blatter. Los servicios de la fiscalía financiera de Francia iniciaron la investigación por motivos de corrupción privada, asociación criminal, tráfico de influencias y beneficiándose del tráfico de influencias relacionado con las Copas Mundiales de 2018 y 2022, que se otorgaron a Rusia y Qatar, respectivamente.

La FIFA dijo que está al tanto de la situación de Platini, pero no quiso hacer más comentarios sobre su caso.

El abogado y asesor de Platini no respondió inmediatamente a los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

Gran parte de la intriga se ha centrado en la decisión de Platini de votar por Qatar.

Blatter, quien era presidente de la FIFA en el momento de la votación en 2010, culpó a Platini de haberse retirado de un secreto "acuerdo de caballeros" para otorgar el torneo 2022 a los Estados Unidos.

Platini dijo a la AP en 2015 que "podría haberle dicho" a los funcionarios estadounidenses que votaría por la candidatura de Estados Unidos. Sin embargo, cambió de opinión después de una reunión de noviembre de 2010, organizada por el entonces presidente Nicolas Sarkozy en su residencia oficial en París y el príncipe heredero de Qatar, ahora Emir, Tamin bin Hamad al-Thani.

Platini ha insistido durante mucho tiempo en que la reunión no influyó en su voto por Qatar menos de dos semanas después.

Sarkozy nunca me pidió que votara por Qatar, pero sabía lo que sería bueno", dijo a la AP en 2015.

Pero Blatter afirmó en una entrevista de 2015 con el Financial Times que Platini le dijo antes de la votación de la Copa del Mundo: "Ya no estoy en su foto porque el jefe de estado me dijo que deberíamos considerar la situación de Francia".

Tanto Platini como Blatter fueron derrocados de sus posiciones de poder en la cima del fútbol en 2015. La FIFA prohibió a Platini por mala conducta financiera en relación con un pago de $ 2 millones autorizado por Blatter, una suspensión que expirará en octubre.



Los métodos de Qatar para llevar la Copa del Mundo a Oriente Medio por primera vez han sido objeto de investigaciones por parte de la FIFA. El abogado estadounidense Michael García descubrió que parte de la conducta de Qatar "puede no haber cumplido con los estándares" exigidos por la FIFA, pero llegó a la conclusión de que no había "evidencia de actividad indebida por parte del equipo de la licitación".