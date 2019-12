Detectan acoso a niñas en Alberca Olímpica en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Por las tardes, la fosa de la Alberca Olímpica la comparten niñas de nado sincronizado y clavadistas de 7 a 18 años, quienes se lanzan desde las plataformas.



En el primer bloque de gradas, los padres se conocen y conviven de lunes a sábado, durante las cuatro horas de entrenamiento.



Detrás de las familias, en el segundo nivel, las gradas están vacías. A decir de varios padres, ahí hay hombres de distintas edades que suben a videograbar o fotografiar de las deportistas sin que nadie sepa que uso les dan o dónde irán a parar.



Estaba recargado ahí arriba. Entonces, otro papá y yo comentamos, 'oye, ese señor le anda tomando fotos a las niñas'. Le gritamos 'oye, no puedes tomar fotos', el idiota ni se sorprendió, se salió como si nada", dijo Erick Gutiérrez, papá de una clavadista.

"Como son externos, te das cuenta, se quedan en las esquinas, sacan el celular, sacan las fotos y se van. Cuando eres familiar te quedas aquí las horas. También hay chavos de prepa, se les ve por el uniforme porque muchas chicas de plataforma ya son más grandes", refirió Catalina Guzmán, mamá de clavadista.



El director del Deporte de la Alcaldía Benito Juárez, Geoffrey Recoder, señaló que sólo han tenido conocimiento de un episodio aislado y que puede que el problema sea sólo una cuestión de perspectiva.



"Probablemente, algunos papás puedan pensar que algunas personas, sobre todo en las áreas de gradas, al momento se hacer una fotografía o realizando una grabación pueda parecer que están teniendo alguna acción intencionada", expresó Recoder.



Además del acoso infantil, Grupo REFORMA tuvo acceso a escritos firmados por más 40 usuarios y recibidos por la Dirección del Deporte que recogen quejas por diversos incidentes delictivos en la reciente administración.



"A mí me encantaría que estos supuestos usuarios realizaran sus quejas correspondientes, porque aquí con tu servidor no han llegado; por eso me parece muy interesante, inclusive hasta puede parecer que su objetivo sea otro. Porque aquí la queja no ha llegado", afirmó Recoder.



¿En este Dirección, entonces, no se ha recepcionado ninguna queja?", le cuestionó REFORMA al funcionario de la Alcaldía.



"Es correcto, ni de manera verbal ni de manera escrita", minimizó.



En la plataforma de Datos Abiertos de la Ciudad, además, se muestran cuatro carpetas de 2019 abiertas por delitos ocurridos dentro de la Alberca; del 15 de octubre por robo de motocicleta; 29 de julio, 23 de agosto y 3 de noviembre, por robo de vehículo sin violencia.