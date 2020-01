“Destruyeron mi relación”: Hombre descubierto con otra mujer en la Kiss Cam

Deyvi Andrade, aficionado ecuatoriano que fue captado por la Kiss Cam besando a una mujer que no era su pareja, habló sobre el escándalo en sus redes sociales. En una publicación afirmó que la persona con la que asistió al estadio no es su novia, pero aseguró que en ningún momento intentó besarla.

“En mi defensa quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el video no se ve ningún beso, no sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios, solo me juzgan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos”, manifestó.