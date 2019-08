Destino de Packers en manos de La Fleur y Aaron Rodgers

GREEN BAY, EU.- Entonces, después de una campaña de 6-9-1 hace una temporada, los Packers descargaron al cuerpo técnico, reorganizaron la lista y se reajustaron para lo que esperan sea un regreso a la gloria en 2019.

El entrenador Mike McCarthy se fue. Ahora, Matt LaFleur, de 39 años, debe restaurar una franquicia mientras aprende a ser entrenador en jefe de la NFL y desarrolla una relación con su mariscal de campo de dos años MVP de 35 años.

"Ha sido genial", dijo Aaron Rodgers sobre su relación con LaFleur, quien fue el coordinador ofensivo de los Titanes la temporada pasada. "Porque sé quién es el jefe: él".

Después de un 2017 acortado por lesiones, Rodgers lanzó solo dos intercepciones y compiló el segundo mayor número de pases de sus 11 años como titular en 2018. Pero sus 25 pases de touchdown fueron los menos de su carrera cuando jugó los 16 juegos. Ese total se debió en parte al receptor abierto Randall Cobb, ahora con Dallas, que fue dejado de lado durante gran parte del calendario con una lesión en los isquiotibiales.

Con Cobb desaparecido y Jordy Nelson, quien se retiró como Packer a principios de este mes, en la granja de su familia en Kansas, Davante Adams es el objetivo favorito de Rodgers y el líder indiscutible en la sala de receptores. El veterano de sexto año parece tener su tercera temporada consecutiva de calibre Pro Bowl después de alcanzar los máximos de su carrera en recepciones (111), recibiendo yardas (1,386) y recibiendo touchdowns (13) hace una temporada.

"Siento que siempre he sido un líder", dijo. “Obviamente entras y no eres tan vocal cuando eres un jugador más joven solo porque así es como funciona. Eres un pez pequeño en un gran estanque de nuevo y quieres dejar que tipos como Jordy, Randall, James Jones, ese tipo de tipos, se lleven la peor parte del papel de liderazgo y no pisen los pies.

"Pero ahora, obviamente, soy el tipo más viejo de la sala. Es natural, y estos tipos definitivamente me admiran y valoran mi opinión sobre diferentes cosas. Así que primero trato de liderar con el ejemplo, y si necesitan ese liderazgo vocal, entonces es cuando intervendré con eso ".

Algunas otras cosas a tener en cuenta mientras los Packers intentan evitar perderse los playoffs por tercera temporada consecutiva:

WR PROFUNDIDAD

¿Quién se parará detrás de Adams? Green Bay espera grandes temporadas de los receptores Márquez Valdés-Scantling, Equanimeous St. Brown, Gerónimo Allison y TE Jimmy Graham. Rodgers también ama a WR Jake Kumerow.

"Creo que esos tipos están comenzando a comprender sus roles y vamos a utilizar a todos los que están en esta lista", dijo LaFleur. "Muchos muchachos tendrán muchos minutos o muchas jugadas, y estoy emocionado por ellos". Creo que todavía es un grupo relativamente joven, pero creo que tenemos algunos jugadores talentosos allí ”.

No hay tiempo para esperar

Se espera que los novatos de la primera ronda del draft, Rashan Gary y Darnell Savage, jueguen un papel importante en los esquemas del coordinador defensivo Mike Pettine. Cuando estaba sano, Savage, un profundo de 5 pies 11,18 libras de Maryland, consiguió la mayoría de los representantes del primer equipo en el campo defensivo durante el campamento de entrenamiento junto con la nueva incorporación Adrian Amos. Savage perdió algo de tiempo en el campamento debido a que le extrajeron las muelas del juicio.

Los Packers seleccionaron a Gary con la 12ª selección general. El apoyador externo de 6 pies 5 pies y 277 libras fuera de Michigan reforzará la carrera de pases de Green Bay junto con sus compañeros apoyadores externos Za’Darius Smith y Preston Smith. Los Packers adquirieron a los Smith en marzo en la agencia libre.

BARRIO DEFENSIVO

El apoyador interno Blake Martínez se ha consolidado como el hombre favorito en el medio de la defensa. Martínez ingresa a su cuarto año después de comenzar cada juego para los Packers en cada una de las últimas dos temporadas.

"Están en su segundo año con el entrenador Pettine", dijo Rodgers sobre la defensa. “Creo que Blake se siente muy cómodo como el mariscal de campo de la defensa. Hemos traído mucha madurez en ese grupo. ... Es una sensación diferente en ese lado de la pelota. Siento que hay un poco más de jugo ".

NO DORMIR EN JONES

Aaron Jones proporcionó evidencia la temporada pasada de que tiene las herramientas para ser el corredor del presente y el futuro de Green Bay. Con el nuevo coordinador ofensivo Nathaniel Hackett y un nuevo entrenador en jefe de mentalidad ofensiva, Jones está en posición de aprovechar el éxito que tuvo en su segundo año.

"Siento que he dormido un poco, pero he sido un perdedor toda mi vida", dijo. "Estoy listo para mostrarlo. Estoy emocionado por este año ".

CUENTO DE UN REY

El gerente general Brian Gutekunst ha mantenido que "no está demasiado preocupado" por la lesión en el isquiotibial del esquinero Kevin King, pero la lesión obligó a King a perder una gran parte del campo de entrenamiento. La selección número 33 en el draft de 2017 ha jugado solo en 15 juegos en sus dos primeras temporadas, principalmente debido a lesiones en el hombro y los isquiotibiales. Terminó la temporada pasada en la reserva lesionado con un problema en los isquiotibiales.