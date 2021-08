Destaca Alejandra Valencia aporte de Luis 'Abuelo' Álvarez

Para muchos, Alejandra Valencia representa la máxima carta que tiene México en la disciplina del tiro con arco, sin embargo la sonorense asegura no sentirse mejor que sus compañeras Aída Roman y Ana Paula Vázquez, ni tampoco que Luis “Abuelo” Álvarez.

Fue con este último con quien participó en Equipo Mixto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y aunque algunas personas llegaron a cuestionar su aporte para este logro, Valencia negó que fuera ella la única responsable de alcanzar el tercer lugar.

“Un equipo significa que todo el trabajo hecho por todos es lo que va a dar el resultado. Ya sea que uno haga todo el trabajo o que alguien haga nada, eso es para todos. Si tú pierdes, es el equipo; si tú ganas, es el equipo.

“Realmente no es que ‘por esa persona ganamos, o por esa persona perdimos’; no, es 50-50%. Ahí tiene mucho que ver el cómo nos complementamos en equipo. Siento que nosotros tuvimos ese cambio de mentalidad, de decir ‘todo queremos llegar al mismo lugar, no vamos a meternos el pie entre nosotros’”, aseguró ayer en entrevista para EL IMPARCIAL.

Aunque la hermosillense se quedó en cuartos de final tanto en la modalidad Individual como en Equipo Femenil, su medalla en Equipo Mixto fue la única obtenida por un representante del continente americano, lo cual habla del buen nivel con el que cuenta México a nivel internacional.

“(Habla) del trabajo, de que estamos ahí, de que estamos en la lucha, y de que podemos hacerlo; más que nada, yo me siento muy emocionada de que fue una medalla en equipo, porque siento que aquí en México no está muy arraigado el tema del equipo.

“Todos somos muy individualistas, no piensas tanto en el prójimo; entonces, que haya sido una medalla en equipo me agrada mucho, porque es un ejemplo de que se pueden lograr las cosas en equipo, puede ser un paso para dar ese cambio de mentalidad”, expuso.

Por último, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para seguir apoyando a los atletas tanto de este como el resto de los deportes, ya que fueron varios los inconvenientes con los que tuvieron que lidiar antes de llegar a esta justa olímpica.

“Que hagan caso a lo que nosotros les decimos que nos hace falta. Les puedo asegurar que muchos de nosotros no lo hacemos por berrinche, sino que realmente los necesitamos; por ejemplo, en mi caso, la psicóloga.

“También que no haya tanto problema administrativo, que las cosas salgan más rápido, no una semana antes de la competencia, no durante la competencia; que realmente sean las cosas bien en forma, que no se pierdan las cosas por un papeleo o por alguien que no firmó, y que no haya tanta incertidumbre de las cosas que van a suceder o nos suceden”, concluyó.