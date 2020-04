Después de someterse a una nueva prueba, presidente de Atlético San Luis sigue portando coronavirus

MÉXICO - Alberto Marrero, CEO del Atlético de San Luis, arrojó un nuevo positivo de Covid-19, pero aseguró que su estado de salud ha mejorado. “Me encuentro bien de salud, lo único que siento del coronavirus es dolor de cuerpo, malestar general, ya no tengo dolor de garganta ni fiebre, ahora sigo dando positivo, el jueves me dieron el resultado”, indicó mediante un video distribuido por el club potosino.

De igual modo, Marrero advirtió de la peligrosidad del coronavirus. “Es traicionero”, dijo. “Hay un día que siento más malestar que otro, lo que me dicen los doctores que el Covid-19 es muy traicionero, un día estás bien y al otro mal, por ahora sólo dolor de cuerpo”.

Sin embargo, el directivo español admitió que su mayor preocupación son su familia y las personas que estuvieron en contacto con él.

“Yo estaba en España por un problema familiar y ahí me contagié, al final -quieras o no-, en todos lados escuchas que a quien más le pegaba era a las personas enfermas, personas mayores y personas con defensas bajas. Yo llevo un estilo de vida saludable, buena alimentación y hago deporte, me cuido, creía que era peligroso pero no que me fuera a contagiar, al final al llegar a México es cuando me encontré mal, dolor de cabeza y de garganta, me asusté y al final es una enfermedad que hoy en día llevamos muchos contagiados, mi preocupación real era con quien tuve contacto: el equipo. Gracias a Dios, ningún contagiado, mi familia tampoco está contagiada”, agregó.

Sobre las medidas que se han tomado en diversos clubes, para amortiguar el impacto econ´mico de la pandemia que ha golpeado a todas las ligas deportivas del mundo, Marrero explicó que también en el club se realizaron reducciones salariales, pero bajo los mismos criterios del Atlético de Madrid, en España.

“Hemos acordado una reducción, misma que en el Atlético de Madrid, viene con el acuerdo de la misma política del Atlético, sólo quiero destacar y agradecerle al plantel, por su solidaridad en la reducción de salarios”.

Finalmente, el directivo mencionó que está en constante comunicación con ele esto de los presidentes de clubes de la Liga MX y se mostró tranquilo por las decisiones que vengan por parte de la Liga MX.

“Tenemos un chat de grupo todos los presidentes , se pusieron fechas tentativas: mediados de mayo, finales de mayo y junio para regresar a jugar, pero depende cómo se solucione todo (en la contingencia), este mes es importante una vez que llega el pico sigue el descenso.

“Al final, aquí hay un tema, los jugadores a préstamo seguirán dependiendo de la continuidad d ella liga, la FIFA trabaja en la prolongación de contratos respecto a la liga de cada país”.