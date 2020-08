Después de años, Ochoa salió como capitán con el América contra Atlético San Luis

MÉXICO – Guillermo “Memo” Ochoa llevaba años que no sentía la responsabilidad que conlleva ser el capitán de un equipo, pues en su regreso a las Águilas del América no había tenido la oportunidad de portar el gafete que lo certifica como tal, pero este sábado ocurrió, ya que Bruno Valdez se encuentra inactivo por lesión y Paul Aguilar no fue convocado en el once inicial.

Ochoa volvió a ser capitán del equipo durante la jornada ocho del Guard1anes 2020 donde se están enfrentando en contra del Atlético de San Luis. Durante su primera etapa con el equipo del nido, tuvo la dicha de serlo, pero durante su estancia por Europa jamás volvió a ser nombrado en los equipos que jugó.

Cuando el cancerbero tiene compromiso con la Selección Mexicana y su compañero Andrés Guardado no es convocado para disputar los enfrentamientos, Ochoa es quien toma su lugar como el máximo líder de sus compañeros, a quienes alienta y dirige en cada juego donde los acompaña y anima para ganar.

Las Águilas vienen caminado por una mala racha de derrotas, ya que en las últimas dos jornadas han cargado con la derrota, en la fecha 5 fueron sorprendidos y perdieron por goleada de 4-1 en contra de los Gallos Blancos del Querétaro, mientras que en la sexta semana del certamen se midieron contra Rayados de Monterrey y fueron doblegadas por 3-1.