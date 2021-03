Despide Récord a columnista que llamó "feminazi" a Marion Reimers

CIUDAD DE MÉXICO.- Un comentario en redes sociales le ha costado al especialista Joshúa Maya dejar de ser colaborador del diario deportivo "Récord". Hace algunos días, al responder a un usuario sobre Marion Reimers, Maya se refirió a ella como "una feminazi", término que molestó a la analista, ya que suele ser utilizado de forma peyorativa contra las mujeres que luchan por los derechos de ellas.

Al ser identificado como columnista y especialista de Récord en futbol americano, Reimers solicitó al medio tomar cartas en el asunto. "Sé que Récord probablemente no haga nada al respecto, y en realidad no se trata de una publicación sino de todo el medio que no únicamente voltea a ver a otro lado, sino también alimenta. Los colegas con su silencio y su ceguera, la cobardía de no incomodar", publicó Marion en su cuenta de Twitter.

Ni siquiera es que lea toda la porquería que dicen. ¿Saben quién SÍ?



Las mujeres de su entorno: sus parejas, hermanas, amigas y colegas.



Luego no se sorprendan cuando no denuncien o sientan que no pueden confiar en Ustedes.



AHÍ está el verdadero peligro. — Reimers (@LaReimers) March 17, 2021

Maya intentó exculparse al poner una imagen de la cuenta de Twitter de Reimers, en la que parece con una foto que tiene la palabra "feminazi". Después de algunos días de controversia en redes sociales, este jueves el diario deportivo anunció que dio de baja a Maya como colaborador "por poner en entredicho el esfuerzo que realizamos en la lucha por la equidad de género en nuestro deporte".



Yo nada más leí lo que decía en su playera.



Cuando quiere es ironía, cuando le conviene es insulto.



Buenas noches. https://t.co/shdanpc1BD pic.twitter.com/GDFuYti8h0 — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 18, 2021

"Contrario a lo que mencioné, Récord y Carlos Ponce de León (su director) han demostrado un compromiso con cambiar y mejorar. Ojalá sean muchos más lo que se sumen para generar un gremio más constructivo, incluyente y sano", publicó Reimers, tras darse a conocer la decisión.