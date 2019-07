''Desnudan'' a las pelotas de MLB; Manfred las defiende

NUEVA YORK, EU.-Frente a una avalancha de jonrones que ha convencido a muchos lanzadores de que las pelotas de béisbol están jugadas, el comisionado Rob Manfred dice que el deporte no ha podido encontrar ningún cambio en el proceso de fabricación.

Un informe de mayo de 2018 a las grandes ligas de béisbol realizado por profesores especializados en física, ingeniería mecánica, estadísticas y matemáticas concluyó que había menos resistencia al balón, lo que provocó más jonrones. MLB aún no ha descubierto por qué, y Manfred negó las acusaciones del abridor del All-Star, Justin Verlander, y otros lanzadores que las pelotas de béisbol habían sido alteradas deliberadamente.

"El béisbol no ha hecho nada, no se ha dado ninguna dirección para una alteración en el béisbol", dijo Manfred a la Asociación de Escritores de Béisbol de América el martes. "El mayor defecto en esa lógica es que el béisbol de alguna manera quiere más jonrones. Si se sentó en una reunión de propietarios y escuchó a la gente hablar sobre la forma en que se juega nuestro juego, ese no es el sentimiento entre los propietarios para los que trabajo. No hay ningún deseo por parte de la propiedad de aumentar el número de jonrones en el juego. Por el contrario, les preocupa cuántos tenemos ".

Los bateadores han bateado 3,691 jonrones en 1,345 juegos, en el ritmo de 6,668 en toda la temporada. Eso sería un 19% más que los 5,558 del año pasado y un 9% más que el record de 6,105 en 2017, que superó la marca más alta de la era de esteroides de 5,693 en 2000.

"Los lanzadores han planteado problemas sobre la adherencia y las costuras en la pelota de béisbol, y creemos que podrían tratarse de problemas relacionados con el rendimiento del balón y estamos tratando de controlarlo", dijo Manfred.

Él rechazó firmemente las afirmaciones de que MLB cambió el balón para provocar una ofensa.

"La manipulación del béisbol es una gran teoría de la conspiración", dijo Manfred. "La forma en que manipulas un proceso de fabricación artesanal dominado por humanos de una manera consistente, es un ser humano más inteligente que yo".

El jefe del sindicato, Tony Clark, ex primera base del All-Star, dijo que algunos de sus miembros han enviado balones a la oficina de la asociación de jugadores.

"La pelota cambió de repente y no sé por qué", dijo Clark. “Con algo que parece haber cambiado tan dramáticamente como lo ha hecho, ¿dónde pone eso a los muchachos? ¿Cómo fueron representadas esas estadísticas? ¿Cómo se manifestaron en una conversación general para que te puedas comparar con alguien?

Clark y Verlander han cuestionado si MLB tiene más participación en el balón desde que Rawlings Sporting Goods Co. Inc., su fabricante, fue comprado el año pasado por Seidler Equity Partners. Peter Seidler, socio general de los Padres de San Diego, tiene la supervisión principal de todas las actividades de Seidler Equity Partners. Además, Manfred dijo que MLB adquirió una participación minoritaria en Rawlings como parte de la compra.

"Esa dinámica cambia la percepción y cambia la entrada directa que se puede ofrecer con respecto a ese equipo, y resulta que es uno de los más importantes", dijo Clark.

Manfred dijo que la óptica no era un problema porque MLB había sido transparente en la contratación de científicos externos para investigar.

"Veo eso como algo positivo", dijo sobre la compra. "Si no tuviéramos cierto control sobre la compañía que produce nuestras pelotas de béisbol y algo le sucede a esa compañía, estaríamos en una posición muy difícil".

Rawlings fabrica pelotas de béisbol de grandes ligas en Costa Rica, luego las almacena en Washington, Missouri, a 70 grados y 50 por ciento de humedad. Todos los equipos almacenan sus pelotas a aproximadamente 70 grados, y Arizona y Colorado usan humidores que mantienen la humedad al 50 por ciento.

MLB ha encargado pruebas de láser para medir el ancho y la altura de la costura. Manfred dijo que si se encuentran las causas de la disminución de la resistencia, es posible que las especificaciones de la pelota se puedan cambiar para disminuir los jonrones.

"Simplemente no hemos tomado una decisión al respecto", dijo. “Cambiar la pelota de béisbol es un mecanismo mediante el cual puedes administrar la forma en que se juega el juego. No nos hemos perdido esa idea. Pero si íbamos a hacerlo, lo haríamos de manera transparente para los medios y los fanáticos de antemano ".