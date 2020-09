¡Desmotivado el "Piojo"! Aunque América ganó al Mazatlán, no quedó complacido

MÉXICO – Aunque las Águilas del América se afianzaron los tres puntos de la octava jornada de Guard1anes 2020 al vencer por 3-1 al Mazatlán FC, el estratega del nido, Miguel “Piojo” Herrera, no se celebró como debía la victoria, ya que aceptó que hubo muchas fallas dentro del campo por parte de sus jugadores.

Herrera está consciente que es un resultado positivo la victoria y que es algo que le exige la directiva, responder con triunfos para acumular los puntos suficientes para clasificar a la Liguilla e intentar competir por el campeonato, pero reconoce la falta de balón de plantilla fue una de las principales fallas que percibió en el duelo.

“Hoy me tengo que ir no muy tranquilo porque el equipo no jugó bien, fuimos certeros, pero nos está faltando el volumen de juego y somos muy conscientes de eso y hay mucho que mejorar, fuimos contundentes, pero no tuvimos la pelota y eso es muy importante”, confesó.