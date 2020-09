Desesperado por dirigir, "Chiquimarco" confesó pedir apoyo al "Tuca" y "Piojo"

MEXICO – El reconocido exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como el “Chiquimarco”, desea fungir en su nueva faceta como entrenador dentro del fútbol mexicano, pero ese sigue sin poder conseguir trabajo, por lo que ha estado insistiendo en que se le abran las puertas para dirigir a un club.

Rodríguez tuvo una destacada carrera de talla internacional, donde fue convocado para participar en tres Copas del Mundo, la del 2006, 2010 y 2014, pero después de 19 años dentro del gremio arbitral, tomó la decisión de retirarse y lo hizo oficial el 16 de julio del 2014.

Después de eso tomó muy enserio su acercamiento con el fútbol pero desde otro ámbito, en el lado estratega, por lo que ahora es director técnico, pero no ha sido nada fácil, ya que inclusive confesó que tuvo contacto con su experimentados colegas Ricardo “Tuca” Ferretti y Miguel “Piojo” Herrera para que le echaran la mano.

“Yo quiero dirigir. Me duelen los dedos de tocar puertas. En Primera División le pedí apoyo al ‘Tuca’ Ferretti y a Miguel Herrera. Les dije que les puede ayudar el futbol interdisciplinario. No crean que todo saben, se requiere de un bagaje de mucha gente, como lo tiene Guardiola, Zidane; no son muchos, pero tienen su gente que te puede dar una visión distinta como entrenador”, afirmó.