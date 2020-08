Desea Rafael Martín gente en el estadio

Aunque sabe que será diferente, el lanzador de Naranjeros de Hermosillo, Rafael Martín espera que haya afición en los estadios para la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El derecho, quien ha fungido incluso como cerrador del equipo, mencionó que espera que todo se dé de buena manera y que la gente pueda irlos a ver al estadio, esto después de que en verano se canceló la campaña de Liga Mexicana de Beisbol.

Es lo más importante (cuidarse), ahorita con el Covid-19 hay que cuidarse lo más que se pueda para poder disfrutar del beisbol, obviamente va a ser una temporada diferente en el sentido de la afición, pero si cada quien pone de su parte creo que se puede lograr que haya afición en el estadio y poder disfrutar el beisbol de nuevo”, comentó.

En el tema deportivo, el ex jugador de Nacionales de Washington afirmó que toda directiva debe de mover sus fichas para poder lograr los objetivos, por lo que ve con buenos ojos la llegada de un entrenador experimentado como Juan Navarrete.

“La directiva quiere buscar el campeonato sea como sea, entonces tiene que mover sus fichas, y obviamente siempre ha sido el mánager el primero que sale, pero tenemos que echarnos un poquito de obligación, nosotros como peloteros para poder salir adelante, siento que eso es lo importante.

“Tenemos que ponernos un poco más el uniforme encima y aportar más de cada quien. Me da mucho orgullo que los jóvenes se me arriman a hacerme preguntas sobre situaciones de juego, cómo lanzarle a mangano o a sultano, al que se me arrima jamás le niego un consejo”, indicó.

Además de lo que representará la figura de Navarrete, Martín tiene claro que se rodeó de elementos con experiencia que pueden aportar conceptos muy valiosos para el equipo naranja.

“Son gente de experiencia, Juan ha estado en el mejor beisbol de Estados Unidos, obviamente tienen muy buenas ideas y saben de Beisbol, y eso es lo importante, que ayuden a los muchachos a sacar lo mejor de ellos”, destacó.