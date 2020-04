Desde una cabra hasta porristas: Las maldiciones más famosas del deporte

En el mundo del deporte existe mucho la superstición. Hay personas, tanto aficionados como atletas, que buscan encontrar la suerte de muchas maneras: un jersey, unos zapatos, unos calcetines, una joya, un balón, raqueta o bat, cualquier objeto que represente la ‘buena fortuna’ y les ayude a dar ese gol, hit o punto que marque la diferencia.

En ocasiones, en el deporte suceden cosas que pueden parecer de película, que van en contra de toda explicación lógica, por lo que muchos recurren a lo sobrenatural para tratar de entender por qué ocurrió.

De esta forma fue que nacieron muchas de las llamadas ‘maldiciones’, varias de ellas muy famosas y que se han mantenido vivas a lo largo de los años.

Algunas fueron rotas, otras continúan vigentes, pero a continuación te presentamos una lista de las más populares de la historia.

1.- La Maldición de la cabra (Cachorros de Chicago)

Los Cachorros de Chicago, un equipo que tenía más de un siglo sin conseguir el título de la Serie Mundial, hasta que la maldición se rompió en 2016.

Digamos que fue culpa de Murphy, la cabra.

Aunque el último título para los Cubs fue en 1908, la explicación a los 112 años de sequía de la novena llegó en 1945, cuando William Sianis, dueño de una taberna en Chicago, acudió al Wrigley Field a lado de su fiel mascota para ver el juego 4 del Clásico de Otoño de esa temporada.

Lamentablemente, los aficionados de alrededor no recibieron muy bien a Murphy, pues alegaban su mal olor era molesto. Debido a la presión que ejerció la gente, William tuvo que irse del recinto, no sin antes decir que los Cachorros “no volverían a ganar un campeonato”.

En efecto, ese año cayeron en la Serie Mundial frente a Detroit, y no fue hasta 71 años después que el equipo pudo revertir las palabras de Sianis.

2.- La Maldición del ‘Bambino’ (Medias Rojas de Boston)

Esta es otra de las más conocidas en el mundo del diamante. Transcurría el año de 1920, cuando al dueño de los Medias Rojas de Boston se le ocurrió vender al jugador estrella del equipo, Babe Ruth a su odiado rival, los Yanquis de Nueva York.

Molesto por su cambio, el ‘Bambino’, como también se le conocía al histórico toletero, afirmó que Boston no volvería a ganar una Serie Mundial.

En efecto, los Patirrojos lamentaron el haber dejado ir a su estrella, pues además de que Ruth se lució con el bat durante sus años con los Mulos de Manhattan, los Red Sox sufrieron una mala racha de 89 años sin obtener el título.

Fue en 2004 que por fin Boston rompió la maldición, y desde entonces, la novena ha logrado otros tres campeonatos.

3.- La Promesa rota a la Virgen de Jujuy (Selección Argentina de Futbol de 1986)

Previo al Mundial de México 1986, la Selección de Argentina, que entonces dirigía Carlos Bilardo, se concentraba en la localidad de Tilcara, Jujuy, al norte del país sudamericano, con la intención de preparar al plantel para jugar en la altura del territorio azteca.

Por ahí, en la Iglesia de la Señora del Rosario, los futbolistas pidieron la ayuda divina a la Virgen de Copacabana, esperando que les concediera ganar la Copa del Mundo, con la promesa de regresar si cumplía su deseo.

Como es bien sabido, ganaron, pero ninguno volvió a agradecer la bendición.

Muchos creen que la Virgen se entristeció tanto, que por tal motivo Argentina, con todo y Messi, no ha podido lograr otro título importante desde entonces.

4.- ¡No toques el trofeo de la Champions!

Desde el momento que la Copa de Europa cambió su nombre a “UEFA Champions League”, cada jugador que tocó la ‘Orejona’ antes de siquiera ganar la Final perdió el partido.

El primer desafortunado fue Ludovic Giuly del Mónaco, cuando en 2004, vio como el Porto goleó al equipo francés, para perder no solo la Copa, sino su salud, pues salió lesionado al minuto 23’.

El italiano Gennaro Gattuso es otra de las víctimas de esta maldición, pues al rozar el trofeo, el Milán dejó escapar una ventaja de tres goles, para caer en penales a manos del Liverpool.

El último afectado fue Anatoliy Tymoshuck, del Bayern Munich, quien pasó su mano por la Copa, cediéndole el campeonato por penales al Chelsea.

5.- ¿Goles de muerte? La ‘Maldición’ de Aaron Ramsey

Una de las maldiciones más populares de los últimos años es la del futbolista inglés Aaron Ramsey, a quien se le atribuyen las muertes de varias personalidades cada vez que anota un gol. En su nada su lista negra están Osama Bin Ladden, Steve Jobbs, Muamar Khadafi, Whitney Houston y Alan Rickman, entre otros.

6.- La Maldición de Billy Penn (Ciudad de Filadelfia)

Y la culpa fue de un ¿edificio? El One Liberty Place rompió una regla sagrada en Filadelfia, y es que la construcción de este edificio, más alta que la estatua de William Penn, fundador de la ciudad, dio a la ciudad años y años de miseria deportiva.

Durante 29 años se mantuvo esta maldición, hasta que los Filis de Filadelfia de las Mayores le dieron a la Ciudad del Amor Fraternal un campeonato en 2008. La leyenda dice que unos trabajadores movieron dicha estatua a la azotea del edificio en cuestión.

7.- La Maldición de las ¿porristas? (Chicago Bears)

Las porristas de los Osos de Chicago podrían haber sido las causantes de esta maldición. Resulta que en 1983, tras ganar el Super Bowl, Virginia McCaskey asumió la presidencia del equipo después de que su padre muriera.

Una de las órdenes que dio fue la de no renovarle el contrato a las porristas, pues consideraba que era un espectáculo sexista. Desde ese momento, los Bears no han logrado ganar otro trofeo Vince Lombardi.

8.- La Maldición de Guttman (Benfica de Portugal)

Desde la salida de Bela Guttman del Benfica de Portugal en 1962, el equipo no ha podido ganar un título de Europa.

El Benfica no volverá a ser campeón europeo sin mí. El club no ganará una competencia continental en los próximos 100 años", aseguró el húngaro.

Desde entonces, el Benfica ha perdido finales tanto de Champions como de Europa League.

9.- La Maldición del cambio de nombre (Kings de Sacramento)

El último título de la NBA para los Kings de Sacramento llegó en 1951, cuando llevaban el nombre de Rochester Royals. Tras ese triunfo, cambiaron tanto de sede como de nombre, pero no pudieron repetir la fórmula ganadora.

10.- “No ganarán nada” (Leones de Detroit)

En 1958, los Leones de Detroit vendieron al mariscal de campo Bobby Lane en contra de su deseo a los Acereros de Pittsburgh.

Molesto por el cambio, el jugador maldijo a su ex equipo, asegurando que no ganarían “nada en 50 años”, y así ha sido, pues hasta el momento van 62 años de sequía.

Existen otras maldiciones como la del Balón de Oro, la del Superlíder del Futbol Mexicano, la del videojuego Madden de la NFL, entre muchas más.

Y tú, ¿conoces alguna más?