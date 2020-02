“Desde los 18 he sido líder a mi manera”: ‘Chicharito’.

Javier Hernández expresó que siempre ha intentado ser un líder en sus equipos, y que de alguna forma tratará de serlo con el Galaxy.

En mi vida, desde los 18 a los 31 siento que he sido líder a mi manera, ayudar a algunos jugadores y ellos me ayudarán a mí. Algunos tenemos más experiencia en otras ligas, es lo único que cambia, eso no me hace ser mejor que otros jugadores como Efra (Álvarez), Zubak; yo estuve en ese proceso y no me sentía ni menos ni más", expresó ‘Chicharito’.