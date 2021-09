Descarta Óscar Valdez estar enfocado en sus detractores

Luego de una semana envuelta en controversia por el supuesto uso de una sustancia prohibida, el sonorense Óscar Valdez afirmó este miércoles estar totalmente enfocado en defender su cinturón ante el brasileño Robson Conceicao, el próximo viernes en Tucson, Arizona.

Durante la última conferencia de prensa previo al combate donde estará en juego el título mundial Superpluma del CMB, el nogalense mantuvo su postura y descartó haber incurrido en un acto ilegal, como muchos lo han señalado.

“He estado muy enfocado, tratando de no prestarle atención a nada negativo, sólo estar enfocado. Ha sido un poco difícil, no puedo mentir, pero vamos a tener que pasar por esto. Sabemos que no hicimos nada malo y sabemos que vamos a estar totalmente concentrados para esta pelea.

“Ahí es cuando te das cuenta de a quiénes tienes de verdad a tu lado, quién es leal y quién te cuida las espaldas, y entendí que mi familia está primero y también mi equipo; ellos han estado apoyándome en estos momentos difíciles”, declaró.

Esta será la primera defensa para Valdez desde que le arrebató el cinturón a Miguel “Alacrán” Berchelt en el mes de febrero, pero también la primera con público presente desde que inició la pandemia de Covid-19.

“Este cinturón significa mucho para mí; mucho trabajo duro, mucha dedicación. Tuve que sacrificar mi vida para obtener este cinturón, y fue sueño tenerlo desde que tenía 8 años, me tomó un largo camino llegar aquí y no pienso irme pronto, especialmente aquí, en frente de mi gente en Tucson, Arizona.

“Extraño al público. Mis últimas dos peleas fueron dos grandes nocauts y no hubo nadie ahí para aplaudirlos y emocionarse por ellos, qué mejor manera que volver a Tucson como campeón, delante de mi gente de Sonora y Arizona”, expuso.

Óscar Valdez y Robson Conceicao se enfrentaron en la final del Campeonato Panamericano de Box de 2009, donde el brasileño se impuso por un punto y se colgó la medalla de oro en la CDMX.