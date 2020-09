Derrota con polémica de Chávez Jr

TIJUANA, BC.- Que Julio César Chávez Jr se suba a un ring comienza a ser sinónimo de polémica.

En la pelea estelar en el Grand Hotel entre Chavéz Jr (51-5-1) y Mario Cázarez (13-0), una cortada en la ceja izquierda del “Junior” producto de un cabezazo accidental obligó a los jueces a irse a las tarjetas en el sexto round.

El resultado fue victoria por decisión unánime para Cázarez por tarjetas de 57-56, 59-57 y 57-56. Desde antes que se hiciera oficial el veredicto, Julio César Chávez (papá) protagonizó una fuerte discusión abajo del ring con el representante de Cázarez.

Los guardias tuvieron que ir a separarlos e incluso, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán tuvo que hablar con el Gran Campeón Mexicano.

Los Chávez y su gente, consideraba que Cazárez “no boxeo” por amarrarse y dar cabezazos. La decisión les pareció “injusta”.

�� #BOX “Me trajeron a hacerme la maldad” @jcchavezjr1 no quedó conforme con la decisión de los jueces.



La pelea se detuvo por un corte en el sexto round y en las tarjetas se la llevó Mario Cazárez #FronteraDeportes #ChavezJr #BoxTijuana #JulioCésarChavezJr pic.twitter.com/XXb04XLK5R — fronterainfo (@fronterainfo) September 26, 2020

“Me trajeron a hacerme la maldad. No quería palear”, comentó Chávez Jr al bajar del ring. Le negó el saludo a Cazárarez, al presidente del CMB y dijo que no tenía caso hacer una revancha si no pensaba subirse al ring a pelear.

“Yo le decía ven a pelear conmigo y no quería, todavía la decisión. No sé con qué ganó la pelea y qué vieron”, recriminó Chávez Jr.

El referí de la pelea fue Fernado Rentería, en el segundo round le bajó puntos a Cazáres por un primer cabezazo y la persona que decidió parar la pelea fue el doctor de la comisión Benjamín Rendón.