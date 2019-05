Derek Dietrich pega tres HR para Rojos; Piratas sufren

CINCINNATI, EU.- Derek Dietrich describía su juego de tres jonrones para los medios de comunicación cuando Scooter Gennett pasó y lo puso en una perspectiva ligeramente diferente.

"Cualquiera puede golpear a tres, Derek", dijo Gennett, quien lo hizo mejor en 2017.

No, el último gran juego de Dietrich no estableció ningún récord. Pero extendió una de las rachas de jonrones más inesperadas de un jugador de los Rojos en los últimos años.

Dietrich conectó tres jonrones, todos de dos carreras, y los Piratas de Pittsburgh sufrieron otra lesión en su rotación el martes por la noche cuando Cincinnati logró una victoria de 11-6.

"Esto es más que una simple racha", dijo el manager David Bell.

Dietrich conectó a tierra en su primer turno al bate y conectó en el cuarto a Jordan Lyles (5-2), quien se fue después de la entrada con incomodidad en el muslo izquierdo. Dietrich luego conectó a Geoff Hartlieb en el quinto y nuevamente en el séptimo para su primer juego de tres jonrones.

Después del tercer jonrón, los 13,824 fanáticos en el Great American Ball Park exigieron una cortina. Todavía sosteniendo su casco de bateo, Dietrich emergió del dugout y levantó ambos brazos.

No consiguió otro turno al bate para tratar de igualar a Gennett, quien empató el récord de Grandes Ligas con cuatro jonrones en el Great American Ball Park el 6 de junio de 2017.

Firmado en un contrato de ligas menores en febrero con la oportunidad de competir por un puesto desde el banco, Dietrich ha logrado que el tiempo de juego con Gennett quede fuera de juego desde la primavera con una lesión en la ingle. Sus 17 jonrones establecieron un récord de carrera, y 12 de sus últimos 17 hits han sido jonrones.

"Me dejaron a mí mismo", dijo Dietrich. "Ellos creen en mí. Me dieron una oportunidad. Eso es todo lo que siempre he necesitado en el camino ".

La mayor parte del daño ha sido contra los Piratas, que han permitido ocho de los cuadrangulares.

"Él está cometiendo nuestros errores extremadamente bien", dijo el manager Clint Hurdle. "Las bolas no están donde las queríamos, y él las ha golpeado".

Lyles tuvo un incómodo seguimiento en un lanzamiento en el cuarto pero completó la entrada. A los Piratas ya les faltan titulares Jameson Taillon y Trevor Williams. Han tenido 22 jugadores en la lista de lesionados esta temporada, y el abridor Chris Archer también perdió tiempo debido a un dolor en el pulgar.

Ahora, existe la posibilidad de que Lyles también pierda tiempo.

"Tenemos el error de lesiones en lo que va de año", dijo Lyles. "Todo el mundo lo sabe".

Con su séptima derrota en nueve juegos, Pittsburgh cayó a 26-27, la primera vez que los Piratas han estado por debajo de .500 desde el 3 de mayo.

Lucas Sims (1-0) fue convocado antes del juego y ponchó a nueve en 7 1/3 entradas, la carrera más larga de su carrera. Abandonó el grand slam de Kevin Newman en el octavo episodio, el primer cuadrangular del novato en las Grandes Ligas.