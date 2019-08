Deportista que dijo que medallas no eran de la 4T, llamó a ser oposición contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que se volviera viral el discurso del joven seleccionado nacional de Triatlón, Guillermo Ruiz Tomé, donde decía que las medallas históricas ganadas por los deportistas en los Juegos Panamericanos de Lima no es un triunfo de la cuarta transformación, ni por el apoyo de ningún gobierno, en redes sociales divulgaron sus fotos con el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

En la imagen se puede observar al joven deportista acompañado de Cortés donde le añadió el texto: “Vamos por un PAN unido, fuerte y que sea una clara oposición al régimen de López Obrador”.

Además felicitó al actual dirigente PAN: “Muchas felicidades a @MarkoCortes que hoy inicia su gestión como nuestro nuevo Presidente de @AccionNacional”.

Cabe recordar que Marko Cortés fue elegido líder de dicho partido el 12 de noviembre del 2018 tras las elecciones internas para renovar su dirigencia.

Ayer Ruiz Tomé subió al estrado del Senado de la República y declaró que “ninguna medalla, y ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos empezó su preparación este 1 de diciembre-fecha en la que tomó protesta el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador-. Las medallas y los atletas somos resultados de años de trabajo”.

Tomé, quien tiene 19 años y es un estudiante de Derecho de la UNAM y además que se desempeña como Triatleta en la Selección Nacional, sin embargo, no participó en los Juegos Panamericanos de Lima.

Algunas personas en redes sociales criticaron que hubiera sido invitado al Parlamento Abierto, con motivo del Día Internacional de la Juventud a hablar de los Juegos Panamericanos cuando ni siquiera participó en dicha justa, en la que México obtuvo 136 medallas.

Por su parte, la senadora panista Citlali Hernández llamó a no criticar al joven por su filiación blanquiazul ya que, aseveró, “debe respetársele su derecho a expresar libremente lo que quiera”.

No importa que pudiese tener militancia panista o que no sea un atleta que estuvo en los Panamericanos…Podemos diferir pero no caigamos en la falta de respeto”, escribió en Twitter.