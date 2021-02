Denuncia ex jugador de NBA haber sido llamado "Coronavirus" por su raza

El ex jugador de la NBA y actual elemento de los Warriors de Santa Cruz en la G-League, Jeremy Lin, denunció el racismo que sufren los jugadores de ascendencia asiática en las duelas de los Estados Unidos, donde afirmó incluso haber sido llamado “Coronavirus”.

A través de su cuenta de Facebook, el nacido en California, pero de padres taiwaneses, se desahogó en una publicación donde contó algunas de sus malas experiencias jugando basquetbol, y haciendo un llamado a la empatía para los grupos minoritarios.

“Algo está cambiando en esta generación de asiáticos americanos. Estamos cansados de que nos digan que no sufrimos racismo, estamos cansados de que nos digan que mantengamos nuestra cabeza hacia abajo y no causemos problemas.

“Estamos cansados de ver asiáticos americanos creciendo y que les pregunten de dónde son REALMENTE, de que se burlen de nuestros ojos, de ser cosificados como exóticos o que nos digan que somos inherentemente poco atractivos”, expuso.

Lin debutó en la NBA en 2010 con los Warriors de Golden State, y durante su carrera también vistió los uniformes de los Knicks de Nueva York, Rockets de Houston, Lakers de Los Ángeles, Hornets de Charlotte, Nets de Brooklyn, Halcones de Atlanta y Raptors de Toronto.

“Quiero mejorar las cosas para la gente mayor, quienes trabajaron tan duro y sacrificaron tanto para ganarse la vida aquí. Quiero mejorarlas para mi sobrino y sobrina y futuros hijos. Quiero mejorarlas para la siguiente generación de atletas asiáticos americanos.

“Ser asiático americano no significa que no experimentemos pobreza o racismo. Ser un veteranos de 9 años en la NBA no me protege de ser llamado ‘Coronavirus’ en la cancha. Ser un hombre de fe no significa que no peleo por la justicia, para mí mismo y para otros”, escribió.